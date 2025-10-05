Prohíben venta de productos con cáñamo a menores de 21

McALLEN, Texas.- El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) anuncia la adopción de reglas de emergencia que prohíben a los vendedores autorizados y registrados de productos consumibles de cáñamo venderlos a cualquier persona menor de 21 años.

Las reglas, aprobadas por la Comisionada Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos, Cecile Erwin Young, entran en vigencia de inmediato y se pueden encontrar en el Registro de Texas en la Regla §300.701 y la Regla §300.702.

Las normas de emergencia son el primer paso del DSHS para implementar la orden ejecutiva GA-56 del gobernador Greg Abbott, destinada a proteger a los menores del cáñamo y sus productos derivados. Las normas definen a un menor como una persona menor de 21 años, exigen a los vendedores de cáñamo consumible verificar que los compradores tengan una identificación válida que acredite su edad mínima de 21 años y prevén sanciones, incluyendo la revocación de la licencia o el registro, en caso de infracciones.

Las normas de emergencia podrían permanecer vigentes hasta 120 días, con la posibilidad de una prórroga de 60 días. Simultáneamente, el DSHS ha iniciado el proceso de proponer normas permanentes para implementar el requisito de edad y otros aspectos de la orden ejecutiva del Gobernador. Como parte de este proceso, el público tendrá la oportunidad de presentar comentarios sobre las normas propuestas en una audiencia pública que se programará una vez publicadas.

REACCIONES DE LA INDUSTRIA

Después de meses de incertidumbre sobre la consideración de la Legislatura de una prohibición total, representantes de la industria de THC en gran medida celebraron la orden de Abbott en ese momento, diciendo que permitiría al THC establecerse aún más como una industria legítima en el estado.

Lukas Gilkey, el director ejecutivo del fabricante de productos derivados de cáñamo con sede en Austin Hometown Hero, llamó la aprobación de la comisión "histórica" y muy esperada.

"Que hagan esto hoy es en realidad un gran paso para la industria y legitima la industria, así que es un honor estar aquí y que hagan eso", dijo Gilkey.

Mark Bordas, director ejecutivo de la asociación comercial Consejo de Negocios de Cáñamo de Texas, llamó la regla de TABC un gran comienzo y dijo que espera que TABC y DSHS puedan trabajar juntos para crear un proceso regulatorio fluido durante el período formal de elaboración de reglas.