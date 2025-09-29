Alertan a padres sobre bocadillos con THC

Brownsville, Texas.- El Departamento de Policía de Brownsville advierte a los padres sobre los bocadillos que contienen THC, una sustancia controlada, que se empaquetan para parecerse a los de marcas populares, señala a través de un comunicado de prensa difundido en sus redes.

La semana pasada, dos menores fueron arrestados y acusados de posesión de una sustancia controlada PG 2 después de que los oficiales descubrieran que tenían papas fritas con THC. Esto no solo es peligroso, sino que constituye un delito grave, agrega el comunicado.

El empaque de estos productos con THC es casi idéntico al de las marcas populares de bocadillos. Esto puede representar un grave peligro, especialmente para los niños pequeños que podrían consumirlos accidentalmente.

Recomendamos encarecidamente a los padres y tutores que hablen con sus hijos e hijos adolescentes sobre los riesgos de comprar productos en línea o de fuentes no verificadas, y que revisen los bocadillos que sus hijos comen o traen a casa.

La seguridad de sus hijos es nuestra principal prioridad, y juntos, como comunidad, podemos ayudar a evitar que estos productos peligrosos lleguen a nuestros hijos.