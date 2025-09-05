Facilitaba la exportación de armas de fuego a México

BROWNSVILLE, Texas.- Un hombre de 19 años fue enviado a una prisión federal por intentar exportar ilegalmente armas de fuego a México, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el 23 de abril de recibir, ocultar, comprar, vender y facilitar el transporte, ocultación y venta de armas de fuego y cargadores de municiones antes de su exportación.

El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. ha ordenado a Juárez cumplir 46 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de tres años de libertad supervisada. En la audiencia, el tribunal revisó pruebas adicionales, incluyendo una fotografía que muestra las armas utilizadas en el delito. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que las armas eran altamente peligrosas y podrían haber sido utilizadas por el cártel con fines delictivos.

El 16 de noviembre de 2024, las autoridades observaron que Juárez recibió varias armas de fuego de varias personas en dos ocasiones durante una feria de armas en McAllen. Posteriormente, se dirigió a una residencia en Brownsville, donde las autoridades lo abordaron.

Un registro de la vivienda reveló siete pistolas, ocho rifles semiautomáticos y 22 cargadores de municiones en su dormitorio. Admitió que las armas de fuego y los cargadores estaban destinados a ser exportados a México. Además, reconoció haber contrabandeado previamente armas de fuego y municiones a través de la frontera.

Juárez ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro cercano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) - Investigaciones de Seguridad Nacional llevó a cabo la investigación. El fiscal federal adjunto Ángel Castro procesó el caso.

Este caso forma parte del Proyecto Barrios Seguros (PSN), un programa que reúne a todos los niveles de las fuerzas del orden y a las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y la violencia con armas de fuego, y para que nuestros vecindarios sean más seguros para todos.