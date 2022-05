Prevén en frontera ´turismo´ por aborto

McAllen, Texas.- Si la Corte Suprema de Estados Unidos elimina la protección constitucional al aborto , más habitantes de Texas acudirán a México en compra de fármacos que inducen la interrupción del embarazo , señalaron defensores de derechos reproductivos a The Texas Tribune.

Para muchos texanos es común ir a las farmacias de México a comprar fármacos baratos y ante la restricción al aborto en este estado, aplicada en 2021, ahora también buscan medicamentos para interrumpir el embarazo.

"Si termina la protección legal al aborto en Estados Unidos, más texanos podrán ir a México en busca de medicamentos", advirtió el medio estadounidense.

Incluso un año antes de que Texas implementara una ley de aborto muy restrictiva, es decir, en 2021, las mujeres ya cruzaban a México para comprar misoprostol para interrumpir su embarazo, porque este estado regula este fármaco de manera más estricta que las normas federales.

En Texas, este medicamento sólo puede ser recetado por un médico durante las primeras siete semanas de embarazo.

La versión genérica del fármaco cuesta unos 20 dólares, mientas que la de patente de más de 140.

El medicamento tiene una efectividad del 80 al 95 por ciento en la interrupción del embarazo y en Estados Unidos está aprobado por la FDA para ser empleado junto con mifepristona para interrumpir los embarazos de hasta 10 semanas.

Las entidades regulatorias de Estados Unidos han aprobado el régimen de estos medicamentos únicamente cuando se juntan.

Por su parte, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud respaldan el uso de misoprostol por sí solo si los pacientes no pueden obtener la mifepristona.

Los estudios muestran que el misoprostol es en general seguro y efectivo en interrupción de embarazos en etapas tempranas.

En octubre de 2020, un año antes de que Texas implementara la ley de aborto más restrictiva en EU, y 18 meses antes de que se filtrara un borrador de la Corte Suprema que revela sus planes para anular la llamada ley "Roe vs. Wade" que legaliza el aborto, María resultó embarazada cuando era una estudiante de preparatoria de 17 años.

Ya desde entonces, la joven contaba con pocas opciones para abortar legalmente.

El Valle del Río Grande en el sur de Texas, donde ella vive, cuenta con una sola clínica de aborto, y María tenía que obtener el consentimiento de sus padres y juntar el dinero para pagar por un aborto le parecía casi imposible.

La joven relató a The Texas Tribune que cruzar a México por pastillas sería más fácil que obtener un aborto legal en Texas.

NARRA MUJER ´SER MAMÁ NO ERA UNA OPCIÓN´

"Ser mamá no era algo para lo que estaba preparada y no era algo que estaba dispuesta a hacer. No era una opción para mí", por lo que se sintió afortunada de haber estado cerca de la frontera cuando lo necesitaba, señaló.

Y si bien, algunos texanos tienen la opción de salir del estado para abortar legalmente, ésta no es una posibilidad para los muchos inmigrantes indocumentados en la región, alertó Nancy Cárdenas Peña, directora en Texas de política y defensa del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva.

Noemi Pratt, con el grupo Texanos del Sur a Favor de la Justicia Reproductiva, relató el reciente caso de una mujer de 26 años acusada de asesinato por haber abortado en el condado de Starr. Aunque se le retiró el cargo, advierte que hay nuevas limitaciones para el aborto.