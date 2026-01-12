Conductor niega saber que huía con presunto homicida

El hombre que fue visto conduciendo a Reynaldo Mata-Ríos, presunto responsable del asesinato del empresario Eddy Betancourt, hacia México declaró que no sabía que su acompañante era buscado por un homicidio.

De acuerdo con una denuncia penal, Mata-Ríos pidió a Leonel Pérez Delgado que lo llevara a México para "recoger equipo". Delgado afirmó a las autoridades que desconocía que Mata-Ríos estuviera vinculado con el crimen ocurrido en Mission.

Delgado fue arrestado el 7 de enero en el puerto de entrada de Hidalgo, cuando intentaba reingresar a Estados Unidos. Se le imputó el delito de obstaculizar la aprehensión o el procesamiento de una persona y se le fijó una fianza de 20 mil dólares.

La denuncia señala que detectives contactaron a un familiar de Mata-Ríos, quien indicó que el 29 de diciembre éste le pidió preparar equipaje y dejarlo en un complejo de apartamentos. La familiar relató que, al entregar las pertenencias, vio a Mata-Ríos acompañado de otro hombre en una camioneta roja. Mata-Ríos le comentó que viajaría a México para someterse a un procedimiento médico.

Posteriormente, los investigadores revisaron videos de vigilancia del cruce fronterizo y confirmaron que una camioneta roja ocupada por Mata-Ríos y Delgado cruzó a México por el puerto de entrada.

Tras su detención, Delgado declaró que inicialmente se negó a llevar a Mata-Ríos porque "tenía que ir a trabajar", pero que finalmente aceptó. Añadió que, luego de dejarlo en México, decidió quedarse a visitar a su familia. El 29 de diciembre, dijo, se enteró por las noticias de que Mata-Ríos era sospechoso de homicidio. Aseguró que no lo sabía cuando realizó el traslado.

La denuncia indica que Delgado no pudo explicar por qué no contactó a las autoridades al conocer la información.

Mata-Ríos continúa prófugo. Cualquier persona con información sobre su paradero puede comunicarse con McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477.