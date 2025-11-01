Arrestan a 2 mujeres por prostitución

La policía de McAllen anda tras la pista de un salón de masajes del centro, luego de que dos mujeres fueran detenidas este jueves acusadas de dedicarse a la prostitución.

De acuerdo con un reporte oficial, los uniformados se echaron la mano con agentes estatales y federales para investigar el negocio, ubicado en la cuadra 4300 de la calle North 10th.

Tras los operativos, cayeron Ana Rosa Cabrera Granados, de 39 años y avecindada en Pharr, y Jassel Mercedes Torres Romero, de 44 años y residente de McAllen.

A ambas se les acusa de prostitución, un delito menor de clase B. Hasta el momento no han pasado al juez.

No se descarta que se presenten más cargos conforme avance la investigación.

El Departamento de Policía de McAllen pide a la gente que tenga datos sobre el caso que marque al McAllen Crime Stoppers, al (956) 687-8477. También se pueden mandar denuncias anónimas por la aplicación "P3 Tips". Quien dé información que lleve a un arresto podría hacerse de una recompensa en efectivo.



