Detienen en McAllen a un hombre por secuestro agravado y agresión

Guadalupe Granados, de 34 años y buscado activamente por la Policía de McAllen, fue arrestado este domingo, confirmó la dependencia en un comunicado. Granados enfrentará cargos formales por agresión agravada, privación ilegal de la libertad y dos cargos de secuestro agravado. La acusación penal oficial se encuentra en trámite, según informaron las autoridades.

Detalles sobre el arresto de Guadalupe Granados

La investigación en su contra se originó el pasado 19 de diciembre, cuando oficiales acudieron a la cuadra 5700 de la avenida North Broadway para atender un reporte de violencia familiar. Durante la intervención, Granados fue identificado como el presunto responsable de los hechos, lo que desencadenó la búsqueda que culminó con su captura. La Policía de McAllen solicita a la comunidad que, en caso de poseer cualquier información adicional relevante para el caso, se comunique de forma anónima con la Línea de Alto al Crimen (Crime Stoppers) al (956) 687-8477.

Cargos enfrentados por Guadalupe Granados

Granados enfrentará múltiples cargos que incluyen agresión agravada, privación ilegal de la libertad y dos cargos de secuestro agravado. La situación legal del detenido se encuentra en desarrollo, y se espera que las autoridades proporcionen más información en los próximos días.

Investigación previa al arresto de Granados

La intervención de la Policía fue resultado de un reporte de violencia familiar, lo que llevó a la identificación de Granados como el presunto responsable. Las autoridades han instado a la comunidad a colaborar con información que pueda ser útil para el caso.