Indagan tiroteo policial tras una agresión doméstica

Los Rangers de Texas asumieron la investigación de un tiroteo entre un sospechoso y la policía de Brownsville, ocurrido la madrugada de este miércoles durante una llamada por violencia doméstica.

El incidente se reportó alrededor de las 6:36 a.m. en la cuadra 5500 de Rawhide Drive. De acuerdo con un comunicado policial, la investigación preliminar indica que la esposa y la hija del sospechoso intentaban salir de la residencia cuando éste les disparó.

Detalles del tiroteo en Brownsville

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron al hombre parado en medio de la calle, quien procedió a disparar contra la policía. "Un oficial respondió al fuego e hirió al sospechoso", detalló el Departamento de Policía.

El agresor sufrió una herida de bala no mortal y fue detenido. Ningún oficial resultó herido. Aunque no fueron alcanzadas por los disparos, la esposa y la hija están recibiendo atención médica en un hospital local por precaución y posible trauma.

Acciones de la policía en el incidente

La investigación, ahora a cargo de la división de Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas, continúa en curso para determinar todos los detalles del enfrentamiento y el tipo de arma utilizada por el sospechoso.