Arrestan a estudiante por amagos de ´bombardeos´

Un adolescente fue arrestado el martes luego de que, según la policía, hiciera amenazas de bombardear la escuela y luego posteriormente disparar a sus compañeros en la escuela IDEA Riverview. Durante la investigación la policia de Brownsville identificó al estudiante responsable de la amenaza, quien fue arrestado en su domicilio.

La Policía quiere asegurar a la comunidad que toda amenaza relacionada con las escuelas se toman en serio.

"Las amenazas hacia nuestras escuelas locales, incluso si son una broma son investigadas a fondo por nuestro departamento de policía", dijo la policía de Brownsville en un comunicado, instando a los padres a recordarles a sus hijos las graves consecuencias de hacer reportes falsos o amenazas.

Según la ley de Texas, causar una falsa alarma o reportar una emergencia a una institución pública o privada es un delito grave con pena de cárcel estatal. Estos casos se investigarán a fondo y los responsables enfrentarán cargos penales.