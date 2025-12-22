Emiten orden de arresto por agresión agravada

El Departamento de Policía de esta ciudad mantiene activa la localización de un hombre señalado como presunto responsable del delito de agresión agravada, en un caso relacionado con violencia familiar, ocurrido en esta ciudad del sur de Texas.

De acuerdo con información oficial difundida por la corporación, un juez emitió una orden de arresto en contra de Guadalupe Granados, de 34 años de edad, luego de que agentes atendieran un reporte de agresión el pasado viernes en el bloque 5700 de North Broadway Avenue, al norte de McAllen.

Acciones de la autoridad en el caso de Guadalupe Granados

Tras acudir al llamado, los oficiales iniciaron una investigación en el lugar de los hechos y recabaron elementos suficientes para clasificar el incidente como un caso de violencia dentro del ámbito familiar, lo que derivó en la solicitud y posterior emisión de la orden judicial contra el presunto agresor.

Las autoridades describieron a Granados como un hombre de 1.78 metros de estatura, con un peso aproximado de 100 kilogramos, cabello castaño y ojos cafés. Su último domicilio conocido se localiza en la ciudad de McAllen, aunque hasta el momento se desconoce su paradero.

Detalles sobre la agresión agravada en McAllen

Ante esta situación, la policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que permita ubicarlo. Cualquier dato que ayude a su localización puede ser proporcionado de manera anónima y confidencial a McAllen Crime Stoppers, al teléfono 956-687-8477.

Cómo colaborar con la policía para localizar a Granados

La corporación reiteró que la participación ciudadana es clave para retirar de las calles a personas señaladas por delitos violentos y subrayó que toda información será manejada con absoluta discreción.