Desbaratan red de tráfico de migrantes

Un operativo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) terminó con la detención de cuatro personas luego de una persecución que inició cuando agentes intentaron detener una camioneta Chevy Silverado sospechosa de transportar migrantes cerca de la frontera.

Según autoridades, el conductor trató de evadir a los agentes acelerando hacia el norte, lo que desató una breve persecución terrestre supervisada desde el aire por unidades de AirOps.

¿Qué ocurrió?

Cuando el vehículo finalmente se detuvo, tres personas descendieron e intentaron escapar corriendo. Los oficiales los interceptaron en cuestión de segundos. Además, un presunto "scout" —encargado de vigilar rutas y alertar a traficantes— fue detenido por su presunta participación en la operación de contrabando. Todos los arrestados enfrentan cargos relacionados con el tráfico humano y la evasión de la autoridad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El operativo reveló otro elemento: la camioneta utilizada para el traslado era robada y circulaba con placas clonadas, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), que tomó posesión del vehículo. El incidente se suma a una serie de eventos similares registrados en el sur de Texas, donde el cruce irregular de migrantes y las actividades de tráfico humano siguen presionando a las autoridades.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Operativos como este son cada vez más frecuentes, reflejando la compleja dinámica fronteriza en la que se mezclan la búsqueda de mejores oportunidades, la participación de redes criminales y la constante vigilancia de las fuerzas de seguridad. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. (USBP), con apoyo de Operaciones Aéreas y Marítimas, persiguieron una Chevy Silverado robada con placas clonadas, sospechosa de tráfico de personas, lo que resultó en la detención de tres migrantes y un vigía (scout). Este evento forma parte de la alta actividad registrada en 2025 en el Sector Laredo, donde la Patrulla Fronteriza reportó más de una docena de interrupciones similares de contrabando que involucraron persecuciones vehiculares y colaboración entre autoridades estatales y federales, según registros de CBP, lo que resalta la persistencia de las redes de tráfico transfronterizo.

