Preocupa a residentes nuevo operativo de ICE

BROWNSVILLE, TX.- El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa realizando operativos a lo largo del país, y recientemente el Condado Cameron fue escenario de varias detenciones.

En esta ocasión, el operativo tuvo lugar en el área de la colonia Hacienda West. De acuerdo con vecinos del sector, desde muy temprano agentes federales y oficiales locales rodearon una vivienda en la calle Blanca, donde aparentemente fueron detenidas varias personas.

En videos compartidos por residentes, supuestos agentes de ICE y del Departamento del Alguacil del Condado Cameron llegaron al lugar como parte del operativo "yo he escuchado que siempre andan por aquí, y la verdad preocupa", comentó un vecino del área, quien dijo vivir con miedo ante la posibilidad de ser detenido.

Organizaciones comunitarias, como Trabajadores Fronterizos Unidos, exhortan a la población migrante a informarse y estar preparados ante cualquier encuentro con agentes de inmigración "es importante que la gente se documente, que se informe", señaló Alba Guzmán, representante de la organización.

Además, Guzmán explicó que muchas familias deben contar con un respaldo legal o familiar sobre sus propiedades, en caso de que el titular enfrente un proceso migratorio "en esta área, bajo los contratos de propiedad, existen ciertas especificaciones. La gente debe tener una segunda persona o familiar registrada para evitar que sus bienes se pierdan", agregó.

Vecinos como el señor Juan compartieron su preocupación diaria "al salir a trabajar no sabes si vas a regresar o si volverás a ver a tu familia", expresó.