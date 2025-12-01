Guardia Costera refuerza presencia en el Río Grande

El Río Grande, una de las fronteras naturales más vigiladas y complejas de Estados Unidos, vuelve a situarse en el centro de una intensa estrategia de seguridad.

La Guardia Costera anunció el fortalecimiento de su presencia mediante la Operación River Wall, un despliegue que combina tácticas históricas de navegación con tecnología modernizada para enfrentar amenazas que, según autoridades, evolucionan constantemente.

¿Cuál es el objetivo de la Operación River Wall?

La misión contempla patrullajes más agresivos, mayor coordinación con agencias federales y estatales, y un enfoque directo en zonas consideradas de alto riesgo. Oficiales señalaron que la intención es "moverse hacia la amenaza" y mantener control operativo total sobre los tramos más conflictivos del río, según señala un comunicado de la Guardia Costera de Texas.

Con esta operación, la Guardia Costera busca reafirmar su dominio en las aguas fronterizas y cerrar espacios utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de personas, drogas y otras actividades ilícitas. El mensaje, afirman, es claro: "dueños del río, dueños del terreno."