Cae estadounidense por atacar oficiales federales

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el Puente Internacional de Del Río detuvieron a un ciudadano estadounidense por presuntamente agredir, resistirse o impedir el paso a ciertos oficiales o empleados.

"Un incidente de esta naturaleza pone de relieve los desafíos que enfrentan nuestros oficiales en el desempeño de sus funciones", declaró Liliana Flores, directora del puerto de entrada de Del Río. "Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros oficiales y responsabilizar a quienes cometan tales actos".

El 8 de agosto, un ciudadano estadounidense de 26 años llegó procedente de México al Puente Internacional de Del Río conduciendo un vehículo particular y se negó a cumplir con las solicitudes de los oficiales de entregar su teléfono celular. El hombre presuntamente tuvo contacto físico con los oficiales, se resistió al arresto, se negó a obedecer e impidió que continuaran con la inspección. Los oficiales aseguraron al viajero y lo colocaron en una celda de detención.