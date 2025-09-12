Lanza DSHS programa antitabaco y de vapeo

McALLEN, Texas.- El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas lanzó este mes un nuevo programa en línea contra el tabaco y el vapeo para los tejanos menores de 21 años que hayan sido remitidos por tribunales o escuelas tras ser encontrados en posesión de productos de tabaco.

El nuevo Programa de Concientización sobre el Tabaco y los Cigarrillos Electrónicos (ETAP) se desarrolló en colaboración con el Centro de Seguridad Escolar de la Universidad Estatal de Texas.

Según el Código de Seguridad de Salud de Texas , los tejanos menores de 21 años que sean citados por posesión de productos de tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos o vaporizadores, deben participar en un programa de concientización sobre el tabaco y los cigarrillos electrónicos aprobado por el DSHS.

"Este curso proporciona a los jóvenes los conocimientos y las herramientas que necesitan para evitar e incluso superar la adicción al tabaco y al vapeo que ya podría afectarles negativamente", declaró la Dra. Manda Hall, Comisionada Adjunta del DSHS para la Mejora de la Salud Comunitaria. "Alentamos a las escuelas y educadores a usar el curso ETAP como alternativa a la suspensión escolar o al Programa Disciplinario de Educación Alternativa en sus distritos".

Además del curso obligatorio, ETAP también ofrece un nuevo curso de prevención del consumo de tabaco para estudiantes de 6.º a 12.º grado. Las escuelas pueden integrar el curso en sus iniciativas antitabaco para educar a los estudiantes sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y el vapeo.

El ETAP está disponible en línea en todo el estado sin costo para las escuelas ni para los participantes. Reemplaza el Programa de Concientización sobre el Tabaco para Jóvenes de Texas, que se impartía únicamente mediante clases presenciales y solía tener costo.