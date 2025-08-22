Edificarán nuevo cruce peatonal en Brownsville

El juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr., anunció ayer el permiso para construir un nuevo puente peatonal paralelo al Gateway que enlaza con Matamoros, Tamaulipas, autorizado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Trump anunció a las autoridades la emisión de un permiso presidencial que otorga permiso para la construcción, mantenimiento y operación de un nuevo paso de peatones en la frontera entre Estados Unidos y México en Brownsville, Texas. El permiso, emitido al condado de Cameron, Texas, sigue a la presentación de la "Solicitud de permiso presidencial internacional para puentes peatonales del condado de Cameron" el 18 de diciembre de 2024, y la posterior revisión y determinación de integridad por parte del Secretario de Estado el 24 de junio de 2025, señala Treviño.

El permiso abarca el desarrollo del puente sobre el Río Grande y las instalaciones asociadas. Este documento, emitido de acuerdo con 33 USC 535d, incluye condiciones para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales, la mitigación de impactos ambientales adversos y medidas de protección, la cooperación con las agencias pertinentes y los requisitos de notificación para transferir la propiedad o el control.

El condado de Cameron será responsable de adquirir las autorizaciones necesarias para la construcción, cumplir con las obligaciones de financiamiento, operar y mantener las instalaciones fronterizas. El Presidente conserva la autoridad para cancelar, revocar o enmendar el permiso en cualquier

momento. Además, el permiso describe las disposiciones para la inspección, la presentación de informes y la terminación del permiso si la construcción no comienza dentro de los cinco años. Finalmente, el permiso no confiere derechos exigibles contra los Estados Unidos.

El nuevo Puente Internacional Peatonal Gateway estará ubicado en el centro de Brownsville y Matamoros.

El puente de 2 carriles cruzará el Río Bravo y unirá Estados Unidos y México en las áreas urbanizadas del centro de Brownsville y Matamoros. Este proyecto de puente de $10 millones complementará el desarrollo comercial en las secciones turísticas de Brownsville y Matamoros.

Durante el año pasado, el condado de Cameron y la Autoridad de Movilidad Regional del Condado de Cameron (CCRMA) han avanzado activamente en el proyecto del puente peatonal internacional Gateway colaborando con los legisladores para abordar las necesidades de infraestructura del condado. En diciembre de 2024, el condado de Cameron, en asociación con CCRMA, presentó esta solicitud de permiso presidencial.

Gracias a la legislación federal promulgada en diciembre de 2023, el proceso para obtener un permiso presidencial ahora puede continuar antes de la finalización de las revisiones ambientales y de NEPA. Se espera que este cambio legislativo acelere el cronograma de construcción, permitiendo que el proyecto se complete aproximadamente cinco (5) años antes de lo previsto originalmente.

La emisión de este permiso presidencial marca un hito importante en el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza de nuestra nación, el apoyo al crecimiento económico y el fortalecimiento de nuestra relación bilateral con México, señala el juez del Condado Cameron.



