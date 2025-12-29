Impacta cruces fronterizos el nuevo control biométrico

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha un nuevo esquema de control migratorio que obliga a todos los no ciudadanos a someterse a la toma de datos biométricos faciales al ingresar o salir del país, ya sea por aire, mar o tierra. La medida tiene un impacto directo en la frontera con México, donde diariamente cruzan miles de trabajadores, estudiantes, comerciantes y turistas.

¿Cómo afecta el nuevo control migratorio a los viajeros?

La norma final, denominada "Recopilación de Datos Biométricos", amplía de manera oficial el uso del reconocimiento facial en cruces fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos, dejando atrás los programas piloto que operaban de forma limitada en años anteriores.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el procedimiento consiste en que el viajero se coloque frente a una cámara conectada a un sistema seguro que compara los rasgos faciales con la fotografía del pasaporte u otro documento de viaje. Una vez confirmada la identidad, el sistema determina si la persona puede continuar o si debe pasar a una inspección adicional.

Detalles sobre la recopilación de datos biométricos

Autoridades estadounidenses aseguran que la medida permitirá identificar con mayor eficacia a personas con visas vencidas, documentos fraudulentos, antecedentes criminales o intentos de reingreso ilegal. Sin embargo, especialistas en migración advierten que el uso extendido de datos biométricos también puede derivar en revisiones más frecuentes y prolongadas en los cruces fronterizos.

En ciudades de ambos lados de la frontera, viajeros frecuentes expresaron su preocupación por el impacto en los tiempos de espera. Para muchos residentes de la región, los cruces terrestres son parte de la vida cotidiana, por lo que cualquier retraso afecta directamente la economía, el empleo y la dinámica social binacional.

CBP aclaró que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a participar en el sistema y que, en caso de hacerlo de forma voluntaria, sus fotografías son eliminadas en un plazo de 12 horas. En contraste, las imágenes de ciudadanos extranjeros pueden conservarse hasta por 75 años dentro del sistema federal de identificación biométrica.

Reacciones de los viajeros ante las nuevas medidas

En un comunicado oficial, la agencia explicó: "El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha estado recopilando datos biométricos de algunos extranjeros que entran a Estados Unidos desde 2004. Esta norma simplemente modifica los reglamentos para establecer que el DHS puede exigir que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de los Estados Unidos".

Según datos publicados en el Registro Federal, los programas piloto de comparación facial en las salidas permitieron identificar a más de 444,552 personas que excedieron el tiempo de su visa y a 12,669 individuos que habían ingresado al país sin inspección.