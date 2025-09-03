Se declaran culpables 34 bares de la ciudad

McALLEN, Texas.- Personas que operan bares de esta ciudad presentaron 34 declaraciones de culpabilidad en la Corte Municipal de McAllen por operar sin un Permiso de Uso Especial (SUP, por sus siglas en inglés) o por violar sus condiciones, lo que resultó en multas por un total de $11,115, informó la Ciudad de McAllen.

Los bares en cuestión se encuentran en en el Distrito de Entretenimiento y Cultura del centro de la ciudad, donde precisamente el pasado 24 de agosto una mujer policía fue agredida. A este incidente las autoridades vinculan dos jóvenes, quienes ya enfrentan cargos.

"El comercio responsable merece condiciones equitativas, y nuestros residentes merecen un centro seguro y vibrante," dijo el alcalde Javier Villalobos.

A continuación, los detalles clave:

Declaraciones de Culpabilidad y Multas

34 bares se declararon culpables en la Corte Municipal de McAllen por operar sin un Permiso de Uso Especial (SUP) o por violar sus condiciones.

Las multas totales ascienden a $11,115.

Condiciones de los SUP

Proporcionar seguridad adecuada

Iluminación suficiente

Tecnología de verificación de edad

Uso de tinta UV para menores

Acciones Civiles y Penales

La ciudad presentó acciones civiles contra:

Vandu/PH Roof

Times Two Shot Bar

Brava Show Bar

Además, se iniciarán procedimientos civiles contra:

Alibi

Cine El Rey

La Santa

The Yard

Incidentes y Medidas Adicionales

Un incidente violento ocurrido el 24 de agosto en el Distrito de Entretenimiento y Cultura del centro de la ciudad, donde una mujer policía fue agredida, ha llevado a las autoridades a tomar medidas adicionales.

La ciudad emitió 38 citaciones por infracciones al código de incendios, operar sin permiso y no cumplir con las condiciones del SUP.

Declaración del Alcalde

La Ciudad de McAllen busca garantizar un entorno seguro y responsable para sus residentes y visitantes.