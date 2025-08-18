Envían a una prisión federal a mujer china

Una mujer china de 19 años que fue sorprendida ingresando ilegalmente a Estados Unidos fue sentenciada por posesión de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Jinyi Zheng se declaró culpable el 2 de junio.

El juez federal de distrito, Randy Crane, ha ordenado a Zheng cumplir 24 meses en una prisión federal. Al no ser ciudadana estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación tras su condena. Si no es expulsada de Estados Unidos inmediatamente después de su encarcelamiento, deberá cumplir 24 meses adicionales de arresto domiciliario. Zheng también estará en libertad supervisada durante cinco años tras cumplir su condena, durante los cuales deberá cumplir numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a menores y a internet. También se le ordenará registrarse como delincuente sexual.

El 12 de febrero, las autoridades encontraron a Zheng cerca de Hidalgo tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde México. En ese momento, localizaron un iPhone 14 de Apple que le pertenecía. Un análisis forense del teléfono reveló seis videos de menores prepúberes en conducta sexualmente explícita.

"Este caso demuestra por qué la seguridad fronteriza es tan imperativa", dijo Ganjei. "Zheng no es el tipo de persona que queremos que ande libre en las comunidades estadounidenses, con la capacidad de acosar a niños. Afortunadamente, la rápida actuación de nuestras fuerzas del orden impidió que este posible depredador accediera al interior de nuestra nación".

Zheng ha estado y permanecerá bajo custodia a la espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional llevaron a cabo la investigación con la asistencia de la Patrulla Fronteriza.

La fiscal federal adjunta Alexa D. Parcell está a cargo del caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.



