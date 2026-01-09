Arrestan a implicado en caso de homicidio

Mientras continúa la investigación sobre la muerte a tiros de un destacado empresario de Mission, la policía de McAllen dijo el jueves que arrestó al hombre de Pharr que supuestamente ayudó a expulsar al sospechoso del país.

Previamente se había emitido una orden de arresto contra Leonel Pérez Delgado, de 61 años, quien los investigadores creen que tenía la intención de obstaculizar el arresto, albergar u ocultar a Reynaldo Mata-Ríos, de 60 años.

Mata-Ríos está acusado de disparar y matar a Eddy Betancourt, quien era el vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo y designado por el gobernador Greg Abbott para la Comisión de Instalaciones de Texas, el 27 de diciembre.

¿Cómo ocurrió el tiroteo que dejó a Eddy Betancourt sin vida?

Según la última actualización, Delgado fue arrestado el jueves por la mañana después de que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos notificaran a la policía de McAllen que estaba intentando ingresar al país en el puerto de entrada de Hidalgo.

Ahora, Delgado enfrenta una acusación formal en el Tribunal Municipal de McAllen.

La policía dijo previamente el lunes que los investigadores encontraron imágenes del día después del asesinato, el 28 de diciembre, de Mata-Ríos cruzando un puerto de entrada no identificado entre Estados Unidos y México en un camión rojo. Delgado fue identificado como el conductor del camión.

Acciones de la policía en la investigación del caso Betancourt

Mata-Ríos continúa siendo buscado por la policía y fue descrito como de 6 pies de alto, 195 libras de peso, con cabello castaño, ojos marrones y su última dirección conocida está en Pharr.

Según el comunicado de prensa inicial, la policía de McAllen fue enviada aproximadamente a las 3:51 p. m. del 27 de diciembre a un negocio ubicado en la cuadra 800 de North Ware Road después de que una llamada al 911 informara que una persona yacía en el suelo y no respiraba después de posiblemente haber recibido un disparo.

"Los oficiales que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ´no respondía´, no tenía pulso y parecía haber recibido heridas de bala", dijo la policía.

Betancourt, de 61 años y residente de Mission, fue identificado como la víctima. Era presidente de R&B General Construction Co. Inc., empresa ubicada en la misma zona donde la policía reportó el tiroteo, en 805 N. Ware Road, McAllen.

Detalles sobre el arresto de Leonel Pérez Delgado

La policía de McAllen continúa con la investigación del caso y busca dar con el paradero de Mata-Ríos, quien es considerado un sospechoso clave en este trágico suceso.