Exige SRE investigar muerte de mexicano

McALLEN, Texas

Los hechos, grabados en video el 7 de abril, muestran los últimos minutos de Cristian Baltazar Torres, luego de que los servicios de emergencia recibieran reportes de que el sospechoso empuñaba un arma blanca y estaba amenazando a los residentes que circulaban por la cuadra 2000 de East Bard Road.

Los agentes intentaron neutralizar a Cristan con las descargas de un taser y con un rifle de cartuchos de fogueo, pero no logran derribarlo ni desarmarlo. El video muestra como un oficial le dispara con un arma de fuego en al menos cuatro ocasiones.

Torres fue declarado muerto poco después de ser trasladado al Centro Médico del Condado de Ventura. El operativo fue grabado por las cámaras corporales de los agentes, y las imágenes fueron publicadas por el departamento policiaco.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación.

"Luego de una revisión inicial del incidente por parte de reconocidos especialistas legales en el campo del litigio de derechos civiles, se ha recibido la opinión de que el uso de la fuerza letal contra Cristian Baltazar fue irrazonable en las circunstancias que se presentan en el video", detalló la SRE.

"El Gobierno de México reitera sus condolencias por la pérdida de la vida de Cristian Baltazar y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna, integral y efectiva a todas las personas mexicanas en el exterior", se subraya en un comunicado.

El jefe Jason Benites, del Departamento de Policía de Oxnard, declaró: "El propósito del video es brindar una descripción general de lo que sucedió, con suerte responder preguntas que sabemos que pueden existir, así como ayudar a desalentar la difusión de información errónea".

El video, asegura la corporación, también brinda una explicación de los dispositivos "menos letales" que se usaron antes de que el oficial participara en los disparos, así como las funciones y limitaciones de las cámaras corporales de los oficiales.

CAPTAN ACCIÓN LAS CÁMARAS

Las cámaras corporales de los cinco oficiales presentes capturaron el incidente desde sus respectivas posiciones.

El jefe Benites agregó: "Este video de ninguna manera pretende ofrecer una opinión o un análisis de lo que ocurrió. Su alcance se limita a la presentación de hechos. Se enfoca solo en el incidente en sí, y no más allá de eso... Alentamos a quienes miran el video a tratar de no llegar a una conclusión sobre el incidente, ya que no todos los hechos, evidencia e información han sido corroborados o verificados".

La investigación sigue en curso. Los detectives solicitan que cualquier persona que haya presenciado el incidente o tenga información adicional se comunique con el detective Charles Buttell al (805) 385-7688 o charles.buttell@oxnardpd.org