Muere hombre en forcejeo con policía que usó taiser

Israel Mendoza, de 45 años, falleció el viernes pasado luego de que oficiales de la Policía de Brownsville utilizaran una pistola eléctrica (Taser) en dos ocasiones para someterlo, según un informe oficial de muerte bajo custodia presentado a la Fiscalía General de Texas.

El incidente se inició con una llamada del propio padre de Mendoza a las 12:07 p.m., reportando que su hijo llevaba tres días intoxicado, estaba "fuera de control" y en posesión de un vehículo ajeno. La familia solicitó expresamente que fuera puesto bajo custodia.

Los agentes llegaron a la residencia en la cuadra 5600 de Travis Road a las 12:14 p.m.. Según el informe, familiares advirtieron que Mendoza estaba altamente agresivo, bajo la influencia de drogas y alcohol, y que había manifestado ideas suicidas y homicidas.

El enfrentamiento

Al localizar a Mendoza en la vía pública alrededor de las 12:39 p.m., los oficiales lo encontraron en "posición de pelea" blandiendo un arma improvisada: un grueso cable eléctrico con un objeto contundente de metal. El hombre retó a los policías en español diciendo "adelante, vamos".

Un agente disparó su Taser, haciendo que Mendoza cayera al suelo. La policía alejó el arma improvisada, pero el sujeto se resistió activamente al arresto, por lo que se aplicó el Taser por segunda vez antes de lograr esposarlo.

Pocos momentos después, los oficiales notaron que Mendoza había dejado de responder. Lo colocaron en posición de recuperación y solicitaron ayuda médica de emergencia a las 12:49 p.m.. Fue trasladado al Valley Regional Medical Center, donde fue declarado muerto a la 1:19 p.m.

Investigación y cargos potenciales

Los Texas Rangers asumieron la investigación del caso, que incluye una autopsia pendiente para determinar la causa exacta de la muerte. El informe policial señala que, de haber sobrevivido, Mendoza habría enfrentado cargos por seis agresiones agravadas a servidor público, resistencia al arresto y amenazas terroristas.

El Departamento de Policía de Brownsville presentó el informe de muerte bajo custodia el sábado, dando inicio al protocolo de revisión externa que aplica en estos casos.







