Rescate de crías de mono araña destaca labor de Zoo

La proximidad del Zoológico Gladys Porter a la frontera entre Estados Unidos y México pone el mercado negro de animales salvajes directamente en sus puertas.

Cuando las autoridades federales o estatales interceptan animales contrabandeados a lo largo de la frontera, especialmente en el Valle del Río Grande, Gladys Porter recibe la llamada, dijo el Dr. Patrick Burchfield, director del zoológico.

¿Cómo enfrenta el zoológico el tráfico de animales?

Esa realidad ya ha atraído la atención nacional y está a punto de acaparar aún más atención: el episodio del sábado de "Mutual of Omaha´s Wild Kingdom Protecting the Wild" en NBC incluirá un segmento sobre la labor del zoológico para salvar a una especie en peligro de extinción atrapada en el cruel y extremadamente lucrativo comercio ilegal de animales salvajes. El episodio se titula "Second Chance Spider Monkeys".

"Desde febrero hemos recibido un total de 39 crías de monos araña", dijo Burchfield.

El zoológico se enfrenta a la monumental tarea de cuidar a los animales, brindándoles la atención veterinaria que necesitan y alimentándolos con biberón hasta que estén lo suficientemente sanos para ser transportados a otro lugar.

Ese proceso puede llevar semanas o meses, dijo Burchfield, elogiando al "personal de la clínica del zoológico, a nuestros docentes y voluntarios que han ayudado durante meses a alimentar a todos esos monos bebés y mantenerlos con vida, y tratar de ponerlos en una forma lo suficientemente buena como para que puedan ser reubicados en pequeños grupos familiares en otros zoológicos acreditados (de la Asociación de Zoológicos y Acuarios)".

Detalles sobre la llegada de monos araña al zoológico

Los productores de Wild Kingdom afirmaron que Gladys Porter se ha convertido en una "operadora esencial para el tráfico de animales silvestres, ya que los zoológicos acreditados por la AZA ven cómo llegan más animales incautados en la frontera que necesitan atención urgente, lo que pone de relieve la creciente crisis del tráfico de animales salvajes". El episodio del sábado "narra la impactante historia de los monos araña en peligro de extinción y los esfuerzos del Zoológico Gladys Porter para proteger a la especie de las amenazas del comercio ilegal de mascotas", indicaron.

El episodio llevará a los espectadores desde las selvas tropicales de México hasta la frontera, centrándose en un grupo de 19 monos araña bebés capturados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y llevados a Gladys Porter para ser salvados.

"En esta reciente serie de confiscaciones, los contrabandistas se centraban en la zona entre Brownsville y Rio Grande City, y así fue como nos encontramos con todos estos animales", dijo Burchfield. "Siempre hemos podido ayudar a las autoridades estatales y federales con los animales salvajes confiscados, porque no tienen adónde ir.

Es una enorme pérdida de recursos para el zoológico, tanto en términos humanos como económicos, pero al mismo tiempo... somos quienes nos preocupamos por los animales. Eso es lo que hacemos, y de una forma u otra encontraremos la manera de hacerlo.

Se considera que las siete especies de monos araña están en peligro de extinción y la mayoría de ellas están catalogadas como En Peligro o En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Burchfield afirmó que el zoológico colabora con el Plan de Supervivencia de Especies de Monos Araña de la AZA para que los monos confiscados sean trasladados, una vez que estén sanos y estables, a nuevos hogares donde recibirán buenos cuidados. Señaló que el tráfico mundial de animales salvajes es una industria multimillonaria, que podría tener muchos menos clientes si más personas conocieran los detalles.

"No es poca cosa", dijo Burchfield. "Y estos pobres monitos, cuyas madres fueron asesinadas para conseguirlos, terminarán con algún individuo más al norte del estado o en otros estados que pensará: "¡Qué monito tan mono!". Pero si supieran la historia detrás de eso, no creo que estuvieran tan ansiosos por tener a ese pobre animalito salvaje como mascota".

Las especies altamente sociales, como los monos, aprenden de sus padres a sobrevivir en la naturaleza, y reintroducir animales capturados es casi imposible, ya que requiere un proceso largo y exhaustivo solo para un animal, explicó. Mientras tanto, un gran porcentaje de animales contrabandeados muere durante el transporte, añadió Burchfield.

"Probablemente solo vemos la punta del iceberg en cuanto a las cifras reales de contrabando", dijo. "Se trata de concienciar al público general sobre el hecho de que, por lo general, las madres de estas crías de primates son asesinadas para obtenerlas".

La enfermedad que transmiten los monos, y que los humanos también podemos contraer, también debería hacer reflexionar a la gente.

Gladys Porter ha cuidado de todo, desde cachorros de tigre confiscados en el estacionamiento de un Walmart (y uno descubierto en una bolsa de lona en la frontera en 2018), hasta innumerables tarántulas y lagartijas y, no hace mucho, 49 loros bebés, dijo Burchfield, y agregó que está contento por la exposición nacional, incluido un episodio de Wild Kingdom sobre ocelotes en octubre.

"Para nuestro zoológico es muy importante que la gente sepa que existimos y todas las diferentes funciones que realizamos, y llevamos años haciendo esto", dijo Burchfield. "Probablemente no hemos hecho un buen trabajo difundiendo lo que hemos estado haciendo".

Burchfield, fan de la serie original Wild Kingdom, que se emitió de 1963 a 1988 con los zoólogos Marlin Perkins y Jim Fowler, le da una excelente calificación a "Protecting the Wild". La nueva serie, protagonizada por Peter Gros, Rae Wynn-Grant y David Mizejewski, se estrenó en enero.