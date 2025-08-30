Modernizará pago de sus tarifas con fondos electrónicos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una nueva forma de pagar tarifas mediante débito electrónico desde una cuenta bancaria estadounidense. Con vigencia inmediata, las personas pueden realizar transacciones directamente completando y firmando el Formulario G-1650, Autorización para Transacciones ACH, y presentándolo junto con sus solicitudes o peticiones.

Esta medida se alinea con la Orden Ejecutiva 14247, Modernización de Pagos hacia y desde Cuentas Bancarias de Estados Unidos, y tiene como objetivo reducir el tiempo y la mano de obra necesarios para procesar cheques y giros postales, así como los riesgos de fraude, pérdida de pagos y robo.

"Tenemos la responsabilidad con el pueblo estadounidense de operar de la manera más eficiente y segura posible", declaró el portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser. Más del 90% de nuestros pagos provienen de cheques y giros postales, lo que causa retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y pérdida de pagos. Estados Unidos merece algo mejor, y tenemos la intención de cumplirlo.

Esta nueva opción de pago con débito ACH se suma a la opción existente de pagar con tarjeta de crédito mediante el Formulario G-1450, lo que ofrece a las personas múltiples opciones para pagar las tarifas requeridas.

USCIS continuará aceptando pagos con cheques y giros postales en papel, además de pagos con tarjeta de crédito y débito, hasta el 28 de octubre de 2025. Después del 28 de octubre, USCIS solo aceptará transacciones de débito ACH mediante el Formulario G-1650 o pagos con tarjeta de crédito mediante el Formulario G-1450.

USCIS también ha publicado una guía actualizada en el Manual de Políticas (PDF, 495.95 KB) para incluir las transacciones de débito ACH mediante el Formulario G-1650 como una forma de pago aceptable.

Los solicitantes y peticionarios deben asegurarse de que sus cuentas tengan fondos suficientes para cubrir todas las tarifas de presentación. USCIS puede rechazar cualquier solicitud o petición si la transacción es denegada. Si no tiene una cuenta bancaria en EE. UU., no puede utilizar el Formulario G-1650, pero puede presentar el Formulario G-1450, Autorización para transacciones con tarjeta de crédito, y utilizar tarjetas de crédito prepagas para pagar las tarifas de presentación.



