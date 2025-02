Fija el alcalde su postura en migración y economía

McALLEN, Texas

Odio responder en las redes sociales, pero a veces uno se siente obligado a hacerlo.

Así comenzó la crónica el alcalde (mayor) de McAllen, Javier Villalobos, al abordar asuntos de economía e inmigración.

"La ciudad de McAllen está en la mejor posición financiera de la historia, es la tercera ciudad más segura de Estados Unidos que ofrece los mejores servicios en el RGV y me atrevería a decir que es la mejor en el estado de Texas", reiteró el alcalde.

"Nuestra economía es fuerte y somos la ciudad más asequible del país (y no hacemos la clasificación), la novena mejor del país para las pequeñas empresas, y los elogios continúan. Lo hemos logrado haciendo lo que mejor sabemos hacer, concentrarnos en los problemas municipales. ¡Somos un McAllen fuerte!"

Ahora, hablemos de inmigración... pensemos.

¿Cuándo fue la última vez que vio a agentes federales pavimentando nuestras calles, arreglando nuestras líneas de alcantarillado o drenaje o parques? Sé que no lo ha visto, ¿y por qué?, porque no lo hacen. Al igual que no lo hacen, no tenemos jurisdicción sobre el problema de inmigración.

¿Haremos cumplir la ley? La respuesta es, por supuesto, sí.

¿Por qué creen que somos la tercera ciudad más segura del país? ¿Ayudaremos a los agentes federales si nos lo piden? ¿Detendremos a las personas indocumentadas si tienen una orden de detención o una orden judicial? ¿Haremos que nuestra ciudad sea segura y la mantendremos segura? La respuesta, una vez más, es un rotundo sí.