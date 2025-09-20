Mexicano es condenado por reingresar ilegalmente a EU

Un ciudadano mexicano recibió una sentencia de 15 meses en una prisión federal de Estados Unidos al declararse culpable de reingresar ilegalmente al país después de haber sido deportado.

Fidel Ramírez Mancilla, de 34 años, recibió la condena por orden del juez de distrito Rolando Olvera el pasado 17 de septiembre, luego de haber aceptado su culpabilidad el 27 de junio.

Según registros judiciales, Ramírez Mancilla había sido deportado a México tras haber cumplido una condena por el delito grave agravado de agresión con intención de cometer mutilación, violación, sodomía o cópula oral. Fue expulsado de Estados Unidos en diciembre de 2011 sin permiso de regreso. Sin embargo, las autoridades lo encontraron nuevamente el 19 de mayo al norte del Río Grande.

"La Operación Take Back América significa no solo evitar que criminales como Ramírez Mancilla ingresen a nuestro país, sino también encontrar, arrestar y deportar a aquellos depredadores que se han infiltrado en nuestro país en años anteriores", declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

"Gracias a los esfuerzos de nuestros aliados en las fuerzas del orden, ahora tenemos un delincuente sexual menos peligroso en las calles estadounidenses".

Ramírez Mancilla fue condenado bajo la sección 1326 del Código de Estados Unidos, que penaliza el reingreso de extranjeros que han sido previamente deportados. La ley establece penas que pueden incluir multas, prisión de hasta dos años o ambas, para aquellos que reingresan sin autorización después de haber sido expulsados del país. En este caso, el juez determinó una sentencia de un año y medio y cinco meses antes de que Ramírez Mancilla enfrente un proceso de deportación nuevamente tras su encarcelamiento.



