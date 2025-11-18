Ordenan retiro de carteles de los Diez Mandamientos

Los carteles de los Diez Mandamientos en las aulas escolares volvieron a ser centro de controversia este domingo, luego de que comenzó a circular en redes sociales una carta en la que el Distrito Escolar Independiente de McAllen solicita a sus maestros acatar una orden judicial federal que exige su retiro inmediato.

¿Qué ocurrió?

En un comunicado dirigido a su personal, el distrito informó: "El 30 de octubre de 2025, el Distrito Escolar Independiente de McAllen recibió una orden firmada por el juez Orlando García del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, que instruía al distrito a retirar todas las publicaciones de los Diez Mandamientos de los salones de clase".