Ordenan retiro de carteles de los Diez Mandamientos

Ordenan retiro de carteles de los Diez MandamientosLa solicitud de retiro de los Diez Mandamientos es urgente y debe cumplirse de inmediato por parte de los docentes.
Los carteles de los Diez Mandamientos en las aulas escolares volvieron a ser centro de controversia este domingo, luego de que comenzó a circular en redes sociales una carta en la que el Distrito Escolar Independiente de McAllen solicita a sus maestros acatar una orden judicial federal que exige su retiro inmediato.
¿Qué ocurrió?
En un comunicado dirigido a su personal, el distrito informó: "El 30 de octubre de 2025, el Distrito Escolar Independiente de McAllen recibió una orden firmada por el juez Orlando García del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, que instruía al distrito a retirar todas las publicaciones de los Diez Mandamientos de los salones de clase".
La solicitud hecha a los docentes es de carácter urgente y pide que la remoción se realice de inmediato.