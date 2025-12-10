Mujer recibe disparos de un oficial en McAllen

Un oficial de la policía de McAllen disparó y lesionó a una mujer la mañana del martes, luego de que ésta apuñalara a un perro policía durante un tenso enfrentamiento en una zona comercial de la ciudad.

Según un comunicado oficial, el incidente comenzó alrededor de las 8:13 a.m., cuando se recibió un reporte sobre una mujer en situación de calle que vestía mantas y hablaba sola, cerca de la cuadra 900 de la East Expressway 83.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en McAllen?

Al llegar, el oficial intentó dialogar con la mujer, identificada como Latonia Wallace, de 54 años, quien comenzó a blandir un cuchillo. Minutos después, se reportó que caminaba hacia establecimientos comerciales como Target y el restaurante Jersey Mike´s, con el cuchillo cerca de su cuello.

Ante el riesgo para civiles, el oficial liberó un can policía para intentar detenerla. Según la versión policial, Wallace apuñaló al perro en el ojo izquierdo y la ceja y luego amenazó a los oficiales.

Detalles del incidente con la mujer y el perro policía

Fue entonces cuando el agente Josiah Alonzo, con tres años y medio en la fuerza, disparó su arma de servicio, impactando a Wallace en la parte inferior del glúteo izquierdo. La mujer fue trasladada a un hospital local con heridas consideradas no mortales. El perro, gravemente lesionado, fue atendido primero en una clínica veterinaria y luego trasladado a San Antonio para cirugía de emergencia.

Acciones de la policía tras el ataque a un perro

Se espera que Wallace quede bajo custodia policial una vez que reciba el alta médica.