Buscan a sujeto que hirió a joven

El Departamento de Policía de McAllen solicitó este lunes la ayuda de la comunidad para localizar a un hombre de 30 años, originario de Alamo, quien presuntamente disparó a un joven de 20 años durante un altercado.

Darwin Rangel Martínez es buscado de manera activa por el delito de agresión agravada con arma de fuego, según informó la corporación policial en un comunicado oficial.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron el domingo, cuando los elementos respondieron a un reporte en la cuadra 11200 de la calle North 23rd. Al llegar, localizaron a la víctima con al menos una herida de bala.

La investigación preliminar determinó que ambos sujetos sostuvieron una confrontación en un estacionamiento, lo que derivó en que Martínez disparara contra el afectado y posteriormente huyera del lugar en un vehículo.

¿Cuál es la descripción del sospechoso?

El sospechoso es descrito físicamente como de aproximadamente 1.73 metros de estatura, 86 kilogramos de peso, cabello negro y ojos marrones.

Las autoridades exhortan a quien tenga información sobre su paradero a comunicarse de forma anónima a la Línea Contra el Crimen de McAllen al (956) 687-8477. Quien aporte datos que permitan su captura podría ser elegible para una recompensa económica.