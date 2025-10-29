Emiten orden de arresto por violencia doméstica

MCALLEN, Texas.- Osiel Hernández es buscado por la Policía de McAllen por el delito de violencia continua contra la familia, informó la agencia de seguridad.

Hernández, de 29 años, está acusado de múltiples agresiones a un familiar en un período de 12 meses. La policía afirma que las presuntas agresiones resultaron en lesiones corporales.

Un Tribunal Municipal de McAllen determinó que se estableció causa probable para emitir una orden de arresto contra Hernández por el cargo de violencia continua contra la familia, un delito grave de tercer grado.

La policía exhorta a la comunidad si tienen información que ayude a localizarlo llamar a la Línea de Alto al Crimen de McAllen al (956) 687-8477.