Cae en Brownsville ´gordo´ de 78 millones

La Lotería de Texas confirmó ayer que un boleto de Lotto Texas con un premio de 78 millones de dólares se vendió en Gordon´s Bait & Tackle, ubicado en el número 7066 de Padre Island Highway, en Brownsville. Este ha sido un momento histórico tanto para la tienda como para la comunidad local.

El sorteo ganador se realizó el pasado sábado 15 de noviembre, y el número único ganador acertó los seis números del sorteo, según el reporte oficial de la Lotería de Texas. Los números sorteados fueron 7, 17, 23, 28, 39 y 48. Además, el ticket ganador no fue una selección rápida ("quick-pick"), ya que el jugador eligió manualmente sus números, y decidió cobrar el premio bajo la modalidad de Cash Value Option (CVO).

Solo un boleto resultó ganador en este sorteo, lo que significa que hubo un único premio mayor de 78 millones.