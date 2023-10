Aumentan los no religiosos

El pastor Ryan Burge, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad del Este de Illinois y autor de "The Nones" ("Los no religiosos"), un libro sobre el incremento de la población estadounidense sin afiliación religiosa, pronuncia un sermón en la First Baptist Church en Mt. Vernon, Illinois.

McALLEN, Texas

Mike Dulak creció como católico en el sur de California, pero en su adolescencia comenzó a faltar a misa y a conducir directamente a la playa para tocar la guitarra, mirar las olas y disfrutar de la belleza matutina. "Y eso se sentía más espiritual que cualquiera de las veces que estuve en una iglesia", recordó.

Nada ha cambiado esa visión en las décadas siguientes. "La mayoría de las religiones existen para controlar a la gente y sacarles dinero", dijo Dulak, quien ahora tiene 76 años y vive en Rocheport, Missouri. También mencionó los escándalos de abuso sexual en la Iglesia católica y la Convención Bautista del Sur. "No puedo aceptar eso", agregó.

Dulak rechaza ser parte de un rebaño religioso, y tiene mucha compañía. Es lo que en Estados Unidos llaman "none", que puede traducirse como "ninguna" y se refiere a alguien que no es religioso o no tiene filiación religiosa, y que al pronunciarlo suena a "nun", que significa "monja" y con lo que no tiene nada que ver. Él es del tipo que marca "none" ("ninguna") cuando los encuestadores preguntan: "¿Cuál es su religión?"

El ascenso de décadas de los no religiosos —un grupo diverso y difícil de aglutinar en una simple definición— es uno de los fenómenos de los que más se habla en las religiones en Estados Unidos. Están remodelando el panorama religioso del país tal como lo conocemos.

En las religiones allí en la actualidad, "la historia más importante sin lugar a dudas es el increíble aumento en la proporción de estadounidenses que no son religiosos", dijo Ryan Burge, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Este de Illinois y autor de "The Nones" ("Los no religiosos"), un libro sobre el fenómeno.

Las personas no religiosas representan una gran parte de los estadounidenses, como lo demuestra el 30% de los adultos del país que dicen no tener filiación religiosa en una encuesta realizada por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Otras encuestas importantes dicen que los nones han estado en aumento constante durante al menos tres décadas.

Así que, ¿quiénes son?

Son los ateos, los agnósticos, los "nada en particular". Muchos son "espirituales, pero no religiosos", y algunos no son ninguna de las dos cosas y otros son ambas. Abarcan todas las clases, géneros, edades, razas y etnias.

Si bien la diversidad de los nones los divide en innumerables subgrupos, la mayoría tiene esto en común:

A ellos realmente no les gusta la religión organizada.

Ni sus líderes. Ni su política ni sus posturas sociales. Eso es lo que dicen una gran mayoría de los nones que participaron en la encuesta AP-NORC. Pero ellos no son sólo una estadística. Son personas reales con relaciones únicas con el creer o no creer, y con el significado de la vida.

Son seglares que educan a sus hijos en casa en las montañas Ozark de Arkansas o habitantes de Pittsburgh que luchan para superar alguna adicción. Son un fabricante de mandolinas en un pequeño pueblo de Missouri o un exevangélico desilusionado con esa corriente particular del cristianismo estadounidense. Son estudiantes universitarios que encontraron las iglesias de su infancia poco convincentes o poco acogedoras.

La iglesia "no era muy buena para mí", dijo Emma Komoroski, estudiante de primer año de la Universidad de Missouri que dejó el catolicismo de su infancia cuando era adolescente. "Soy lesbiana. Entonces fue como: ´Oh, realmente no encajo y a la gente no le agrado´".

Las personas sin religión también son como Alric Jones, quien citó malas experiencias con la religión organizada, desde iglesias intolerantes en su ciudad natal hasta el ministerio que le seguía solicitando dinero a su devota esposa difunta, incluso después de que Jones perdiera su trabajo y sus ingresos tras una lesión.

"Deberían haber venido a nosotros y decirnos: ´¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlos?´", dijo Jones, de 71 años, que reside en el centro de Michigan. "Nos seguían enviando cartas que decían: ´¿Por qué no nos están mandando dinero?´".





SE ALEJAN DE LOS TEMPLOS

"No le impongo mis creencias a nadie", dijo Linda, de 57 años. "El dolor nos une".

Quienes fueron entrevistados dijeron que la comunidad que han encontrado es esencial para su recuperación, y la falta de una comunidad contribuyó a su caída inicial en la adicción.

A los académicos les preocupa que, a medida que las personas se alejan de las congregaciones y de otros grupos sociales, pierden fuentes de apoyo comunitario.

Pero los nones dijeron en entrevistas que estaban felices de dejar atrás la religión, particularmente en situaciones tóxicas, y encontrar una comunidad en otro lugar.

Jones estuvo de acuerdo en que las relaciones humanas en la iglesia pueden tener beneficios, pero no para él.

"Cuando necesitas referencias y necesitas otras cosas, esas personas están ahí para apoyarte", dijo. "Pero, de nuevo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar de tus propias creencias para desarrollar ese tipo de relación?"