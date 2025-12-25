Arrestan a hombre acusado de explotación sexual de menores

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron en el Puente Internacional Veterans a Logan Alexander Tuckey, quien era buscado en el condado de Whitfield, en Georgia, por una orden de arresto por explotación sexual de menores. La detención ocurrió el lunes 22 de diciembre cuando oficiales de CBP enviaron a Tuckey, de 24 años y ciudadano estadounidense, a una inspección secundaria. Durante el examen, los oficiales descubrieron que enfrentaba una orden de arresto. Tuckey fue puesto bajo custodia en el Condado de Cameron.

Detalles sobre la detención de Tuckey en el Puente Internacional

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) es una base de datos automatizada centralizada diseñada para compartir información entre agencias policiales, incluidas órdenes de arresto por diversos delitos. Con base en información del NCIC, oficiales de CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.