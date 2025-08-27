Proyectan aumentar límite de edad para entrar a los bares

La ciudad comenzó a estudiar el aumento del límite de edad para ingresar a los bares después de que dos adolescentes fueran arrestados la madrugada del domingo en relación con el asalto a un oficial de policía en el centro de McAllen.

El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, dijo que la ciudad está recibiendo ayuda de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas para estudiar la posibilidad de aumentar el límite de edad para ingresar a un bar en el centro de McAllen.

Como se informó anteriormente, Alexander Andree Flores, de 17 años, y Sergio Contreras Sandoval, de 18, fueron arrestados tras el asalto.

Flores está acusado de agredir a una policía que estaba respondiendo a una pelea a puñetazos cerca de la intersección de South 17th Street y Beaumont Avenue el domingo alrededor de las 2 am. Ambos sospechosos permanecen encarcelados.

Villalobos describió el asalto como "un incidente cometido por jóvenes que realmente no deberían estar en el centro de McAllen". Dijo que quiere que la edad mínima para entrar a un bar aumente de 18 a 21 años.

"Creo que han estado haciendo cosas que tal vez no debían hacer, como permitir la entrada a menores", dijo Villalobos. "Vamos a tomar medidas drásticas al respecto".

Se ha programado un taller para discutir el aumento de edad para el viernes 29 de agosto al mediodía en el Ayuntamiento de McAllen.

LOS HECHOS VIOLENTOS

En la madrugada del domingo, la calle 17 Sur y la avenida Beaumont en McAllen, Texas, se convirtió en el escenario de un violento altercado que captó la atención de las autoridades locales. A las 2:06 am, la policía recibió informes de un grupo de personas que gritaban, lo que llevó a los agentes a dirigirse al lugar para investigar la situación. Lo que encontraron fue una pelea a puños desatados entre varios hombres, una escena que claramente requería intervención.

Mientras los agentes intentaban separar a los combatientes, identifican a Sergio Contreras Sandoval, un joven de 18 años con domicilio en Mission. Su participación en la pelea le costó caro, ya que fue arrestado por diversas ofensas. Entre los cargos que enfrenta se encuentran la intoxicación en público, la resistencia al arresto y la interferencia con los deberes públicos, sumando fianzas que alcanzan los $50,000. Estos delitos no solo reflejan un compromiso con el desorden público sino que también ponen de manifiesto la seriedad de las consecuencias que pueden afrontar los jóvenes involucrados en tales incidentes.







