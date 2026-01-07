Arrestan a un hombre buscado por asesinato

La policía de Allen arrestó a Keith Vladimir García, de 30 años, buscado por presuntamente apuñalar fatalmente a un hombre sin hogar en 2022. El hombre fue visto en el área de la cuadra 12500 de North Rooth Road en McAllen el lunes cuando los investigadores cumplieron la orden de arresto por el asesinato de George Chávez, de 66 años, quien murió en julio de 2022, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de McAllen.

Detalles del arresto de Keith Vladimir García

Aproximadamente a la 1:37 p. m. del 16 de julio de 2022, la policía respondió a un informe de un hombre sangrando en el suelo encontrado en la parte trasera de un local, según el comunicado inicial. La policía de McAllen insta al público a que si tiene alguna información sobre este caso de asesinato se comunique con ellos en McAllen Crime Stopper al (956) 687-8477.

Contexto del asesinato de George Chávez

El caso de George Chávez ha generado preocupación en la comunidad, especialmente por la vulnerabilidad de las personas sin hogar. La policía continúa investigando el caso y busca más información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Acciones de la policía de McAllen

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener pistas sobre el caso. La policía de McAllen ha enfatizado la importancia de la participación comunitaria en la resolución de crímenes y la seguridad pública.