Fallece un adolescente en accidente

Un accidente que involucró un vehículo todo terreno, dejó a un adolescente muerto, informó la oficina del alguacil del condado de Cameron, Manuel Treviño.

El joven fallecido fue identificado como Joseph Cruz de 18 años. Las autoridades dijeron que Cruz murió por las lesiones sufridas en el accidente, pero se realizará una autopsia en el laboratorio de crímenes en Atlanta para confirmar la causa exacta de la muerte.

El joven de 18 años, residente de Brownsville, era pasajero del vehículo y no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando ocurrió el accidente, explicó el sheriff Treviño. El accidente sobrevino cuando el vehículo todo terreno donde viajaba el chico dio varias volteretas cerca de la entrada a la playa Boca Chica el sábado por tarde.

¿Qué ocurrió?

Fueron efectivos del Departamento de Bomberos de Brownsville quienes confirmaron el deceso de Cruz en el lugar de los hechos.