De prostitución a posesión de arma de fuego

McAllen, Tx.- A una de las dos mujeres arrestadas la semana pasada por dedicarse a la prostitución, ahora enfrenta un cargo federal por posesión ilegal de un arma de fuego.

Según el reporte oficial, Jassel Mercedes Torres Romero, de 44 años y de residente de McAllen, fue pasada a la federal el sábado y ahora le cargan "Posesión ilegal de arma de fuego por parte de un extranjero", un delito federal.

A Romero primero le habían habían acusado por prostitución, una falta menor, cuando la arrestaron el jueves. Al día siguiente la llevaron al juez y le impusieron una fianza de 3,000 dólares.

Su detención se produjo tras una investigación en un salón de masajes de la cuadra 4300 de la calle North 10th en McAllen. En el mismo operativo también cayó Ana Rosa Cabrera Granados, de 39 años y residente de Pharr.

A Cabrera le acusan de seis cargos de prostitución, con una fianza total de 30,000 dólares, o sea 5,000 dólares por cada cargo.

"La policía de McAllen continúa colaborando con las agencias federal y la estatal", dice el comunicado. "La indagatoria sigue en curso y pueden presentarse más cargos".