Balean a un joven tras intento de robo

Una persona fue detenida este pasado sábado luego de que un joven de 17 años, cuyo nombre no ha sido revelado, recibió un disparo en una pierna tras ser objeto de un intento de robo en la cuadra 7600 de la carretera Utah, en Brownsville.

El incidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 23:50 horas, informó la Policía de Brownsville en un comunicado. La investigación preliminar reveló que la víctima asistía a una fiesta cuando fue abordada por un sujeto masculino que intentó sin éxito arrebatarle a la fuerza una cadena de oro. Poco después, se realizaron disparos en la fiesta y la víctima fue alcanzada en la pierna. El herido fue trasladado por familiares y amigos a un hospital local para recibir atención médica. No se reportaron lesiones que pusieran en peligro su vida.