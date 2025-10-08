Investigan accidente en que participó un policía

Las autoridades abrieron una investigación de choque que involucró a un oficial de la policía local, se inicia para determinar las circunstancias y responsabilidades del evento, recopilando pruebas en la escena como fotos, declaraciones de testigos y datos de los vehículos involucrados.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) lidera la investigación del accidente ocurrido entre dos vehículos en el que estuvo involucrado un agente del orden público en Brownsville.

El accidente ocurrió en la Carretera 4 y FM 511 alrededor de las 18:30 horas del lunes, de acuerdo con la sargento María Hernández, portavoz del DPS.

El objetivo es determinar las causas que llevaron al choque.

La sargento indicó que el agente fue trasladado a un hospital local, pero fue dado de alta esa misma noche. Los ocupantes del segundo vehículo no fueron hospitalizados.



