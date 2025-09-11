Investiga la policía muerte de un ciclista

BROWNSVILLE, Texas.- El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente fatal de atropello y fuga que resultó en la muerte de un hombre de 40 años.

Los oficiales acudieron a la intersección de International Blvd y E. Polk Street en referencia a un accidente entre un automóvil y un peatón. La investigación preliminar reveló que un hombre que iba en bicicleta fue atropellado por un vehículo.

El conductor del vehículo no brindó auxilio al ciclista y huyó del lugar.

Un hombre de 40 años murió el martes después de ser atropellado por un vehículo mientras conducía su bicicleta, según el Departamento de Policía de Brownsville.

Una investigación preliminar reveló que la víctima, identificada el miércoles como Steven García, iba en bicicleta cuando fue atropellada por un vehículo, según la policía. El conductor del vehículo no prestó auxilio y huyó del lugar.

La policía dijo que no hay información sobre el vehículo sospechoso.