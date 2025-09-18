Acusan a joven por interferir en arresto de indocumentado

BROWNSVILLE, Texas.- Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal contra un joven de 19 años por obstruir e interferir con agentes federales del orden público en el cumplimiento de sus funciones, anunció el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei.

Diego Masiel Torres permanece bajo custodia tras la presentación de la denuncia penal original. Continuará detenido hasta su comparecencia por los cargos de la acusación formal.

Según los cargos, el 27 de agosto las autoridades estaban llevando a cabo un operativo en un lugar de trabajo en Harlingen. Al llegar, varias personas presuntamente huyeron del área.

Mientras las autoridades intentaban detener a un indocumentado, Torres supuestamente intentó retirar físicamente a un agente del orden de esa persona.

"El Distrito Sur de Texas está comprometido con hacer cumplir plenamente las leyes de inmigración de nuestro país, y cualquiera que intente impedir que un agente federal cumpla con esta misión será responsabilizado ante un juez y un jurado", dijo Ganjei. "Así que el mensaje es simple: no termines enfrentando una acusación federal – mantén las manos quietas", añadió.