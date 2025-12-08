Arrasa incendio con edificio habitacional

El Departamento de Bomberos de Brownsville atendió este lunes un incendio que consumió por completo un edificio del complejo habitacional Palacio Real Apartments.

De acuerdo con Héctor Martínez, vocero del Departamento de Bomberos, un residente fue trasladado a un hospital local por quemaduras, mientras que un bombero sufrió una emergencia médica durante las labores de respuesta. Además, dos oficiales de policía fueron evaluados por posible inhalación de humo.

Martínez informó que la llamada de auxilio se recibió aproximadamente a las 11:10 de la mañana. Al llegar al lugar, las unidades encontraron el edificio totalmente envuelto en llamas.

El inmueble cuenta con 28 departamentos, de los cuales 27 estaban ocupados, albergando un total de 42 residentes. Aún no se ha confirmado cuántos se encontraban dentro al momento del siniestro; sin embargo, algunos fueron valorados por paramédicos en el lugar.

Una investigación preliminar señala que el incendio se originó dentro de uno de los departamentos. Los bomberos enfrentaron una fuerte carga de fuego en la unidad afectada e iniciaron un ataque agresivo, logrando evitar la propagación a otros departamentos y reduciendo daños adicionales.

Martínez agregó que la causa del incendio aún no ha sido determinada, y la investigación continúa. Los elementos permanecen en el lugar para controlar puntos calientes, y una unidad bomberil se mantendrá en la zona como medida preventiva.

El Departamento de Bomberos, de Policía y la Oficina de Manejo de Emergencias de Brownsville trabajan en conjunto para apoyar a los residentes desplazados.