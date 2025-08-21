Incautan cocaína oculta en tráiler

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, asignados al estacionamiento del Puente Internacional Los Indios interceptaron un cargamento de presunta cocaína valuado en 297 mil 892 dólares, oculto en un tráiler.

"Independientemente del medio de transporte, nuestros oficiales se mantienen vigilantes en el cumplimiento de sus funciones", declaró el director del Puerto de Brownsville, Tater Ortiz.

La incautación tuvo lugar el lunes 18 de agosto en el Puente Internacional de Brownsville y Matamoros cuando los oficiales de CBP remitieron un tráiler para una segunda inspección después de que un escáner del sistema de imágenes no intrusivo indicara anomalías.

Mientras se encontraban en el área de inspección secundaria, con la ayuda de una unidad canina, los oficiales federales descubrieron nueve paquetes ocultos dentro del camión retiraron los paquetes que contenían un total de 50.61 libras de presunta cocaína.

El valor estimado en la calle de la cocaína de la incautación es de aproximadamente 297 mil 892 dólares.

Los oficiales de CBP incautaron los narcóticos junto con el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.



