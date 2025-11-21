Incautan más de 70 mil dólares no declarados

BROWNSVILLE, Texas.- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguraron $70,749 dólares en efectivo no declarado durante una revisión de salida en el Puente Internacional Gateway, informó este miércoles la oficina portuaria de esta ciudad.

La incautación se realizó el martes 18 de noviembre, cuando oficiales seleccionaron un vehículo con rumbo a México para una inspección de rutina. Al canalizarlo a revisión secundaria y con apoyo de un canino detector y escáner no intrusivo, localizaron varias cantidades de moneda estadounidense que sumaron $70,749, los cuales no habían sido declarados.

"La labor de nuestros oficiales no se limita al tráfico entrante, sino que también incluye detectar importantes sumas de efectivo no declarado, frecuentemente vinculadas a actividades ilícitas", explicó Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville.

Los agentes procedieron a la incautación del dinero. El caso quedó en manos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes continúan con la indagatoria.

Cabe destacar que transportar más de $10,000 dólares no es ilegal, pero sí es un delito federal no declararlo al salir o entrar a Estados Unidos. Quien omita esta obligación se expone al decomiso de los fondos e incluso a arresto. Aunque es posible solicitar la devolución del dinero, el afectado debe demostrar el origen lícito de los recursos y el uso legítimo previsto.