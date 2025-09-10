Decomisan más de 100 md no declarados

BROWNSVILLE, Texas.- Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que trabajan en el puerto de entrada de Brownsville recientemente incautaron $107,152 en moneda estadounidense al por mayor no declarada en dos acciones de cumplimiento separadas.

"Nuestros oficiales de la CBP se mantienen vigilantes para mantener la seguridad de nuestras fronteras, y sus esfuerzos condujeron a estas incautaciones de dinero no declarado", declaró el director del puerto, Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville. "Las incautaciones de dinero en grandes cantidades no declaradas a menudo provienen de actividades ilícitas, por lo que incautaciones como estas contribuyen al avance de la misión de seguridad fronteriza de la CBP".

La primera incautación se llevó a cabo el martes 26 de agosto, cuando oficiales de la CBP que trabajaban en el Puente Internacional de Brownsville y Matamoros encontraron a un ciudadano estadounidense de 43 años que conducía un Chevrolet 2014, seleccionado para una inspección de salida de rutina. Durante una inspección secundaria, los oficiales de la CBP descubrieron un total de $36,500 en efectivo estadounidense oculto dentro del vehículo y $639 en el conductor.

La segunda incautación tuvo lugar el sábado 30 de agosto, cuando agentes de la CBP que trabajaban en el Puente Internacional de Veteranos encontraron a una ciudadana estadounidense de 31 años que conducía un Chevrolet 2019, seleccionado para una inspección rutinaria de salida.

Durante la inspección secundaria, los agentes de la CBP descubrieron un montón de dinero estadounidense por un total de $70,013 oculto dentro del vehículo.