Inauguran CareStation para el servicio de la Comunidad

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo celebró la inauguración de la primera OnMed CareStation del Valle del Río Grande. La estación se encuentra en la Clínica McAllen del Departamento, ubicada en 300 E. Hackberry Ave., McAllen, TX 78501.

Se trata de una clínica integral privada y accesible que conecta a pacientes con profesionales médicos certificados mediante tecnología segura de telesalud. En su interior, los residentes pueden controlar sus signos vitales, como la presión arterial, la temperatura y los niveles de oxígeno, y luego consultar con un profesional en tiempo real.

"Esto marca un hito importante y significativo para la atención médica en el Condado de Hidalgo", declaró el Juez del Condado de Hidalgo, Richard F. Cortez. "Muchas de nuestras familias enfrentan barreras para acceder a servicios de calidad y asequibles. CareStation es una forma innovadora de cerrar esa brecha, brindando tecnología avanzada y atención compasiva directamente a nuestra comunidad para que más personas puedan vivir una vida más saludable y mejor".

La CareStation es gratuita y está disponible para todos los residentes como parte del compromiso del HCHD de ampliar el acceso a la atención médica diaria. Lo que ofrece OnMed CareStation:

*Consultas de atención primaria gratuitas con profesionales médicos certificados

*Control de signos vitales en el centro, como presión arterial, temperatura, niveles de oxígeno y peso

*Orientación clínica, planes de atención, recetas y derivaciones

*Un espacio de examen privado, accesible según la ADA, con apoyo del personal del HCHD para pacientes de 2 años o más.

"En el interior, los residentes pueden controlar sus signos vitales, como la presión arterial, la temperatura y los niveles de oxígeno, y luego consultar con un profesional de la salud en tiempo real", afirma un comunicado de prensa del Condado de Hidalgo. "La CareStation está disponible para todos los residentes como parte del compromiso del HCHD de ampliar el acceso a la atención médica diaria".

Este lanzamiento es posible gracias a la colaboración con OnMed y el apoyo de Molina Healthcare of Texas. Según el comunicado de prensa, CareStation ofrece consultas de atención primaria gratuitas con profesionales médicos autorizados, controles vitales en el lugar como presión arterial, temperatura, niveles de oxígeno y peso, orientación clínica, planes de atención, recetas y derivaciones.

CareStation añade consultas de atención primaria gratuitas a los servicios que ofrece el Condado de Hidalgo. Es la primera vez que los residentes pueden acceder a atención primaria gratuita en un entorno privado y seguro, sin necesidad de cita previa.







