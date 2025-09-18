Rechaza juez demanda ambiental contra FAA por lanzamiento fallido

McALLEN, Texas.- Un juez federal desestimó esta semana una demanda que afirmaba que la Administración Federal de Aviación no evaluó adecuadamente los impactos ambientales del programa de lanzamiento de cohetes SpaceX en el sur de Texas.

Las demandas fueron presentadas por grupos ambientalistas, como el Centro para la Diversidad Biológica, American Bird Conservancy y la Tribu Carrizo/Comecrudo de Texas. La demanda acusó a la FAA de no realizar una evaluación de impacto ambiental exhaustiva antes de autorizar un lanzamiento de prueba que tuvo lugar en la pequeña comunidad costera de Boca Chica, donde hoy se ubica la ciudad de Starbase, en abril de 2023. El lanzamiento terminó con la explosión de la nave espacial Starship de SpaceX, de 122 metros de altura, poco después del despegue, lo que provocó una lluvia de escombros sobre los hábitats de animales cercanos.

"Esta es una decisión decepcionante para la fauna de Boca Chica, devastada por las actividades de SpaceX y la incapacidad de la FAA para protegerla", declaró Jared Margolis, abogado sénior del Centro para la Diversidad Biológica. "Los cohetes explosivos seguirán cayendo sobre la fauna en peligro y sus hábitats mientras el gobierno siga dándole a SpaceX un cheque en blanco para destruir este rincón irremplazable de Texas".

Los grupos argumentaron que los lanzamientos de cohetes también causan calor intenso, ruido, luz y escombros que afectan negativamente los hábitats de los animales cercanos, como el Refugio de Vida Silvestre Boca Chica y el Parque Estatal Boca Chica.

En la demanda, presentada en Washington, DC en mayo de 2023, los demandantes argumentaron que la FAA debería haber realizado una declaración de impacto ambiental para el programa de lanzamiento, pero en cambio permitió que SpaceX preparara una Evaluación Ambiental Programática (PEA).

Dicha evaluación determinó que el programa tendría impactos significativos en el medio ambiente, pero incluía medidas de mitigación. La FAA revisó la evaluación y aprobó la licencia de lanzamiento de SpaceX.