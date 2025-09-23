Caen 2 por tráfico de 55 inmigrantes en Mission

McALLEN, Texas.- Brandon Lajohn Hargrove, de 43 años, residente de Houston, y José Luis Castellanos Hércules, de 21 y hondureño, fueron acusados de transportar migrantes de Mission y Zapata en un camión de carga.

Hargrove declaró a las autoridades que transportaba cajas de productos agrícolas el pasado fin de semana fue se le marcó el alto al oeste del condado Zapata, cerca de an Ygnacio.

Durante el incidente, las autoridades vieron a Castellanos Hércules en el remolque y realizaron una búsqueda más exhaustiva.

Durante la inspección del remolque, las autoridades encontraron un compartimento oculto donde se encontraban 55 migrantes procedentes de Guatemala, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, China, India, Colombia y Ecuador. Tres de ellos eran menores de 17 años.

Según el comunicado, los migrantes tuvieron que arrastrarse para salir de la pared falsa, y varias paletas pesadas bloqueaban la puerta de acceso, lo que les impedía o dificultaba la salida.

Hargrove presuntamente recogió a los migrantes de una casa de seguridad en la ciudad de Mission, un lugar que las autoridades ya habían identificado como utilizado para actividades de contrabando.

Ambos detenidos tienen programada serán presentado el próximo 25 de septiembre ante el magistrado federal Scott Hacker.

Ambos enfrentan un máximo de 10 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares cada uno.

Varios de los migrantes que viajaban en el camión también enfrentan cargos por entrada y reingreso ilegal.