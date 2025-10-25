Se declara culpable de homicidio involuntario

McALLEN, TX.- Un hombre de 35 años de Donna se declaró culpable de causar la muerte de un hombre después de golpearlo en la cara varias veces, lo que provocó que la víctima cayera después de ser confrontado por su comportamiento hacia la hija del sospechoso.

Travis Leon Trevino se declaró culpable el martes de homicidio por la muerte de Isaac Martínez, de 41 años, quien murió el 14 de diciembre de 2024, según muestran los registros judiciales.

Alrededor de las 5:59 p. m. del 13 de diciembre de 2024, los agentes del sheriff del condado de Hidalgo respondieron a una llamada sobre agresión agravada y fueron enviados a la cuadra 3200 de Geronimo Street en la zona rural de Weslaco, según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff.

Fue allí donde la ex esposa de Martínez explicó a la policía que viajó a la calle Gerónimo para dejar a su hijo de 11 años con Martínez, quien estaba bebiendo con varios hombres en ese momento.

Según el comunicado, la hija de la ex esposa le pidió dinero a Martínez durante la visita, lo que provocó una discusión.

Fue entonces cuando Treviño confrontó a Martínez por su comportamiento hacia su hija y lo golpeó varias veces en la cara provocando que cayera, según testigos.

La exesposa de Martínez lo llevó entonces de regreso a su residencia en la calle Bustamante para buscar ayuda.

Los agentes observaron que Martínez no respondía y tenía la camisa ensangrentada, por lo que fue trasladado al Centro Médico Knapp para recibir tratamiento, solo para ser transferido al Sistema de Salud del Sur de Texas McAllen, donde fue declarado muerto.

El comunicado indicó que una autopsia determinó que la causa de la muerte de Martínez fueron las lesiones sufridas durante el asalto.

Treviño permanece encarcelado en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo con una fianza de $210,000. Su sentencia está programada para diciembre.