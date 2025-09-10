Recibe 25 años de cárcel depredador infantil en línea

Un hombre de Vermont de 28 años fue enviado a una prisión federal después de sus múltiples condenas relacionadas con la producción de material de agresión sexual infantil (CSAM) que involucra a una víctima del sur de Texas, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Daniel Lee Hicks se declaró culpable el 16 de abril de dos cargos de producción de pornografía infantil y un cargo de coerción y seducción de un menor.

El juez federal de distrito George C. Hanks Jr. ha condenado a Hicks a un total de 300 meses de prisión federal. Al imponer la sentencia, el tribunal reconoció su responsabilidad con las víctimas y advirtió a Hicks que sus actos tendrán consecuencias. Hicks también cumplirá 10 años de libertad supervisada tras cumplir su condena. Durante ese tiempo, deberá cumplir numerosos requisitos para restringir su acceso a menores y a internet. También se le ordenará registrarse como delincuente sexual. El tribunal determinará y ordenará la restitución posteriormente.

“Internet es una herramienta valiosa, pero desafortunadamente, para depredadores como Hicks, puede convertirse en un arma para atacar a algunos de nuestros niños más vulnerables”, dijo Ganjei.

“A cualquiera que intente usar las redes sociales u otros medios para abusar de nuestros hijos, no importa dónde se encuentren. Los perseguiremos, los arrestaremos y los encarcelaremos… a menudo durante décadas. Padres, manténganse alerta y estén atentos a quienes podrían estar infiltrándose en los dispositivos de sus hijos”.

“Como padre, casos como este nos afectan profundamente, ya que sabemos que depredadores peligrosos como este están a un clic de distancia de nuestros hijos en las redes sociales”, declaró el agente especial a cargo Chad Plantz, de Investigaciones de Seguridad Nacional de Houston.